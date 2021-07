Kresťanstvo po druhé

Odkedy som pred vyše rokom uverejnila svoj prvý blog, všeličo som sa dozvedela. Z reakcií pod článkami, aj od ľudí, ktorí mi akýmkoľvek spôsobom dali na vedomie, že ho čítali. Všeličo som si odvtedy uvedomila.

Napríklad to, že niektorým ľuďom niektoré veci nikdy nevysvetlíte. Agresori budú obviňovať obete, až kým im niekto definitívne neklepne po prstoch a tí, čo to nikdy nerobili, to vedia najlepšie (citujem jednu úžasnú osobu). Samozrejme, aj všeličo iné, ale to tu písať nebudem.

Takže, pre mňa je záver jednoduchý. Nemá zmysel sa snažiť a treba sa na to vykašlať.

Jedine, že by som našla právnika, ktorý má rovnaký/podobný právny názor ako ja a nesfúkne ma s tým, že zákonom chránené výmysly majú prioritu nad pravdou a spravodlivosťou.

Ešte k tomu je sedemnásteho. Pekné číslo.

Takže. Idem hľadať.

S pozdravom a na zdravie.