Biblia je román, nie dokument.

Boh Adamovi klamal, keď mu povedal, že v deň, kedy zje ovocie zo stromu poznania dobra a zla, istotne zomrie. Had Eve povedal, že nezomrú, ale otvoria sa im oči, stanú sa takými ako je Boh a budú vedieť rozoznať dobré od zlého.

Keď to ovocie nakoniec zjedli, ukázalo sa, že pravdu im povedal had, lebo toho dňa ani jeden nezomrel, ako im prorokoval Boh, ale otvorili sa im oči, stali sa takými ako bol Boh a dokázali rozoznať dobré od zlého, presne ako povedal had. V tomto prípade Boh nepovedal pravdu, ako neomylný nemohol urobiť chybu a v roztržitosti im dať nesprávnu informáciu a had, ktorý nepovedal nič iného, iba holú pravdu, bol označený za ľstivého a potrestaný. Podobne ako Adam a Eva.

Informácia, ktorá sa v tomto príbehu skrýva, je, že pravdu hovorí autorita, nezávisle od toho, či to, čo hovorí, sú fakty alebo klamstvo, a že oznamovateľ korupčnej činnosti autority, v tomto prípade had, ktorý je vlastne prvým whistleblowerom v dejinách židovsko-kresťanskej tradície, bude nakoniec vyhodnotený a potrestaný ako mimoriadne prešibaný podvodník. Zopakujem - pravdu má autorita, nezávisle od toho, či klame, alebo hovorí pravdu, a ten, kto upozorní na to, že autorita klame a sám povie pravdu, je označený ako podvodník, navyše ľstivý, nezávisle od toho, že fakticky iba povedal pravdu a tým na nepravdu autority upozornil. Toto je skryté v Starozákonnom príbehu o vyhnaní z raja. Okrem iného.

Ďalšou "múdrosťou", ktorú v tomto príbehu nájdeme, že obeť si sama môže za to, čo sa jej stalo.

Ani Adam, ani Eva predtým, ako zjedli ovocie zo stromu poznania dobra a zla, neboli schopní dobré od zlého rozoznať. Preto nemohli ani tušiť, že poslúchať je dobré a neposlúchať zlé (aspoň podľa logiky príbehu). Boli vlastne na úrovni malých detí, ktorým dáte do rúk zápalky a poviete im, aby sa s nimi nehrali, lebo je to nebezpečné, a keď nakoniec podpália dom, právne za to nenesú nijakú zodpovednosť. To, čo je dobré a čo zlé dokázali rozoznať AŽ POTOM, ako zjedli ovocie zo stromu poznania dobra a zla. Predtým jednoducho neboli mentálne spôsobilí vyhodnotiť dôsledky svojho konania. Podľa Biblie si teda za všetko môže obeť. Agresor (v tomto prípade ten, kto klamal a kto mal byť schopný odhadnúť, že nie sú spôsobilí v tejto veci sa rozhodovať) je nevinný, správny a neomylný.

Ono toto by vlastne malo byť aj tak všetko jedno. Starozákonný príbeh o vyhnaní z raja totiž nie je historicky pravdivá udalosť, ale iba náboženský mýtus. Rozprávka. Bájka. Fikcia. Je pravdivý rovnako ako Staré grécke báje a povesti, Ezopove bájky, Dobšinského rozprávky, Harry Potter, Sto rokov samoty, alebo akákoľvek iná rozprávka alebo román.

Starozákonný príbeh o vyhnaní z raja je fiktívna udalosť, nie historicky pravdivá. Ak ho veriaci za objektívne a historicky pravdivý považujú, majú na to právo. Nemajú však právo si od nikoho vynucovať, aby ho za pravdivý považoval iba preto, lebo ho za pravdivý považujú oni.

Biblia je román, nie dokument.