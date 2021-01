Ak máš taký dar, máš to robiť zadarmo

Ďalšia blbosť. Dobrí majú robiť zadarmo a fušerov budeme platiť? Pri takýchto postojoch ani niet divu, že tento svet vyzerá tak ako vyzerá.

Zoberme si, napríklad, takého hudobného virtuóza. Dostal dar, bez výnimočného daru by sa asi nedostal na najvyššiu hudobnú úroveň, to je pravda.

Na druhej strane 0% (slovom nula percent) virtuózov a profesionálnych hudobníkov, ktorí hoci "len" hrajú v orchestri, by sa na svoju úroveň nedostali, keby mali iba "dar" a celý život nehli prstom, aby ho rozvinuli. Virtuóz má v desiatich rokoch obvykle odcvičené už stovky hodín, podobne ako väčšina tutti hráčov každého profesionálneho hudobného telesa. Ak by mal niekto hoci aj obrovské hudobné nadanie a nevenoval by jeho rozvoju hodiny a hodiny denne, tak by v pätnástich už nedobehol tých, ktorí cvičia od šiestich či siedmich rokov, prípadne ešte od nižšieho veku. Takto nejako to je. Minimálne ja nijakého profesionálneho hudobníka, ktorý by nikdy nemusel cvičiť, nepoznám, ale možno sa nejaký taký nájde. Bola by to však skôr výnimka ako pravidlo. Podľa historických záznamov sa Mozart od mala hudobne vzdelával a k vrodenému talentu tak pridal to, čo z neho urobilo úžasného skladateľa. A Martha Argerich sa na klavír učila hrať od troch rokov, hneď, ako vykázala mimoriadne hudobné nadanie.

Nijaký chirurg sa nemôže stať špičkovým operatérom, kým nevyštuduje remeslo a neodoperuje desiatky, možno stovky pacientov.

Podobne je to v jazykoch, športe, asi aj vo všetkom ostatnom.

"Za všetkou dokonalosťou je strašne veľa cviku. To je ako v športe, existuje talent na šport, aj antitalent na šport, ale do dokonalosti sa dostane iba drinou. Hudobníci, režiséri, všetko je drina. Kto nie je ochotný drieť, nikdy sa na špičku nedostane. Potenciál musí mať, ale aj tak je to drina. Človek môže byť akokoľvek geniálny, bez driny to nejde. To ti potvrdia aj vedci, tí, čo dostali Nobelovu cenu, vieš, koľko driny je za tým, že niekto dostane Nobelovu cenu? A Maria Callas, absolútna svetová hviezda, bola síce nesmierne talentovaná, ale aj ona drela. O baletkách ani nehovorím, koľko bolesti tie musia vydržať, to si normálny človek ani nevie predstaviť, a keď sa na ne pozeráš, tak to vyzerá ako nič. Talent musí byť, ale za všetkým je drina. Nijaký hudobník sa nikdy nikam nedostal, kým nebol ochotný drieť," práve mi povedala mama, lebo som sa jej pre istotu spýtala, či predsa len niekedy nezažila, že by sa nejaký hudobník dostal na špičku absolútne bez cvičenia, iba svojím prirodzeným nadaním. (Mama je klaviristka, presne ten prirodzený talent, ktorý v štyroch rokoch vedel podľa sluchu zahrať všetko, čo jej mama, tiež klaviristka, doma učila staršie deti, tak toho o nadaní a drine vie určite viac ako ja. Neskôr, v časoch, keď už viac korepetovala ako učila, tak zažila aj tie baletky a videla, ako idú takmer vždy cez bolesť.) Takže nielen ja si myslím, že za každým úspechom je drina, vedia to všetci, čo niečo dosiahli.

Nechce sa mi ďalej rozpisovať. Ale tvrdiť, že kto má nejaký dar, má robiť zadarmo, je dobrá drzosť. Zadarmo nech robia tí, čo takéto blbosti produkujú. Ani neviem, čo mám k tomu ešte povedať. Raz mi to dokonca povedala jedna osoba, pre ktorú som dovtedy nie raz, ale viackrát, keďže bola príbuzná, urobila niečo, za čo normálne beriem peniaze, a keď som si povzdychla, že to je niekedy náročné, začala sa smiať a povedala mi, že ja mám robiť vždy normálnu robotu, aby som takéto veci mohla robiť zadarmo. No. Vulgárne slová tu používať nechcem, ale na opis celej tejto situácie by mi stačili štyri písmená. Odvtedy pre ňu nerobím, ani sa s ňou radšej nebavím. Aby som ju niekam neposlala. Niekedy by som priala, aby sa všetci, ktorí sa starajú o ľudí a berú za to ten "obrovský" plat, ako napríklad lekári, zdravotné sestry, opatrovatelia, prípadne učitelia, vychovávatelia a všetci im podobní, naštvali tak, že prestanú robiť a nechajú celú túto spoločnosť len tak, nech sa stará sama o seba. To by bol iný "nářez". To sa však nestane, aj keď za ten posledný rok sa celkom dobre ukazuje, bez koho by sa spoločnosť zosypala a kto v nej zase až tak nechýba.

Napriek všetkému však jednou z najvyšších (ak nie priamo najvyššou) hodnôt v našej spoločnosti sú peňeži. Kto vie zarobiť peňeži, ten je macher a kto nevie, ten je fušer. Takže, kto zarába, tomu dáme ešte viac a kto nezarába, toho ešte viac potrestáme. No a za takýchto okolností je vlastne nemožné nejako normálne žiť, lebo jeden beží za peniazmi, aj druhý, tretí tiež a ten debil, čo má taký dar, ten bude nakoniec aj tak robiť zadarmo, lebo svoju robotu miluje a veď sme predsa ľudia a musíme si pomáhať, a tak ďalej. Tento boj sa vlastne nedá nevzdať. Ani ja už zadarmo nerobím. Veď ja vlastne ani nijaký dar nemám. Všetko, čo viem, som sa naučila buď sedením nad knihami, alebo ma to naučil život, takže čo. Čiže, ak máš taký dar a chceš peniaze, tak na to zabudni. Alebo to prestaň robiť a rob to, na čo dar nemáš. A ak niekto bude chcieť, aby si preňho niečo urobil zadarmo, tak mu len odpovedz, že zadarmo nech si to spraví sám.