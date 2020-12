Práca v zdravotníctve je poslanie...

a nemá sa robiť pre peniaze. To vážne? Kto takúto kravinu dokáže vyprodukovať, asi v živote nemusel skákať okolo chorého, a zrejme ani zdravého človeka.

Byť zdravotnou sestrou nie je nijaké poslanie, ale tvrdá drina. Povedala mi to jedna vrchná sestra, keď som sa s ňou rozprávala a tento "múdry" výrok jej tlmočila. Našla som ho v komentári k článku o štrajku zdravotných sestier, teda asi pred piatimi rokmi. Mala som vtedy neskutočnú potrebu niečo pre zdravotné sestry urobiť a nejako konkrétne ich podporiť, ale vôbec som nevedela ako. Ja sama som zdravotnú sestru nikdy nerobila, nemám na to ani vzdelanie a netuším, čo všetko musia v práci zvládnuť, ale myslím si, že by som ich prácu skôr nedokázala ako dokázala robiť.

Zhodou okolností som o nejaký čas, teda niekedy v roku 2016, cestovala vlakom a v kupé sedela jedna veľmi príjemná pani. Zarozprávali sme sa a medzi rečou spomenula, že pred rokom robila opatrovateľku v domove pre seniorov. Hneď som sa jej opýtala, či mi môže opísať, ako tá práca vyzerá. Iba s najnevyhnutnejšími úpravami uvádzam, ako vyzerá jej pracovný deň, presne ako mi to povedala:

"Vybrať z postele, obliecť, prebaliť, vysadiť na vozík, 1x do týždňa sprcha, asi desať ľudí za deň, lebo všetkých by si nestihla, dať na vozík, prikryješ dekou, prenesieš do sprchy, zoberieš šampón, mydlo, hlavu umyješ, keď chce, utrieš, plienka, krém, dať na posteľ, alebo invalidný vozík, raňajky, prebaliť, obed, kŕmiť, dať do izby, prebaliť, odpočívať, o hodinu vybrať, katastrofa robota, niektorí do pegu, to ide do žalúdka, pomixovať, presitkovať, aby sa neupchalo, večer prezliecť do pyžama, dať do postele, hore je 45 ľudí, dole 30, na to dve opatrovateľky, niektorí nechceli jesť, ale pili, keď niekto zomrie, postarať sa o mŕtvolu, prebaliť, šatku okolo hlavy, zavrieť oči, umyť, prikryť plachtou, iba plienku môžu mať, zavolať príbuzným, postarať sa o osobné veci, cenné veci do obálky, odložiť, volať službu. Inzulín bolo treba pichať, ale to som nemohla, lebo nie som sestra." "A to ste robili osem hodín denne?" pýtam sa. "Nie, dvanásť, dva dni roboty, potom jeden deň voľna, mali by byť dva. No a za to všetko som mala 370 eur, prosím pekne."

Takže tak. Toto by som ja zvládla len veľmi ťažko, ak vôbec. Nie som na to stavaná. Takže z hĺbky duše ďakujem všetkým, ktorí to dokážu, a aj to robia. No a tie peniaze... Každému, kto dokáže vyprodukovať idiotinu typu "práca v zdravotníctve je poslanie a nemá sa robiť pre peniaze", by som nariadila, aby toto šiel robiť aspoň na tri mesiace. I keď tu by bolo treba brať ohľad aj na seniorov, aby sa o nich nestarali ľudia bez srdca, alebo s dvomi ľavými rukami, nech nenarobia viac škody, ako osohu.

Takže zopakujem, čo mi povedala Jaruška N. (spomínaná vrchná sestra): byť zdravotnou sestrou nie je nijaké poslanie, ale tvrdá drina.

Pozdravujem všetky zdravotné sestry, aj tie, ktoré štrajkovali, aj tie, ktoré neštrajkovali, opatrovateľov, opatrovateľky, lekárov, lekárky, aj všetkých, ktorých prácu by som ja nezvládla.

Prajem im (aj nám všetkým) zmenu k lepšiemu.