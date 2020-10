Nasledujúci opis je výlučne môj vlastný názor, nie je podložený nijakým vedeckým výskumom, ani nevychádza z nijakých odborných psychologických, či psychiatrických definícií.

Anarchistický sociopat je človek, ktorý obvykle nič netvorí, ale všetko, čo môže, zničí. Sám seba považuje za takého geniálneho, výnimočného, úžasného a dokonalého, že považuje za správne, aby všetko, čo nedosahuje jeho (podľa neho najvyššiu) úroveň, zničil. Je to karikatúra ľudskosti a robí mu dobre, keď niekomu robí zle. O svojej dokonalosti je presvedčený tak neotrasiteľne, že všetko, čo robí, robí s presvedčením, že tým zachraňuje svet. Od nedokonalosti, priemernosti, všednosti a malosti a od chýb, ktoré bez jeho pomoci všetci robia, lebo sami nič nevedia. Preto, keď niečo zničí, tak vlastne ostatným pomáha a majú mu byť za to vďační. Anarchistický sociopat je obvykle presvedčený, že jeho názor je jediný správny a ak ho niekto odmieta, treba ho tvrdo a ešte tvrdšie donútiť, aby sa prispôsobil. Vychádza z názoru, že je viac než ostatní a že najvyšším prejavom jeho inteligencie je, keď s niekým vybabre, alebo ho totálne zničí a čím viac škody narobí, tým sa cíti byť lepší a šikovnejší. Anarchistický sociopat je na úrovni vretenice, ktorá uhryzne, keď sa cíti ohrozená, lebo je to jej prirodzenosť a prirodzenosťou anarchistického sociopata je likvidovať všetko, čo mu nevyhovuje, lebo všetko, čo je iné ako on, považuje za ohrozenie. Anarchistický sociopat rozumie iba anarchistickej sociopatii, bojuje proti všetkému, čo nie je anarchisticky sociopatické a zo svojej prirodzenosti anarchisticky sociopatickú spoločnosť vytvára. Chybou slušných ľudí je, že očakávajú, že s anarchistickým sociopatom sa nakoniec dohodnú, alebo si uvedomí, že svojím správaním ostatným škodí, ale to je ako chcieť sa dohodnúť s vretenicou, alebo od nej očakávať, že si raz uvedomí, že jej uhryznutie môže aj zabiť. Tak ako na hrubé vrece treba hrubú záplatu, platia na anarchistického sociopata len zbrane najťažšieho kalibru. Slušný človek, ktorý nie je schopný použiť ťažký kaliber, môže požiadať o pomoc tých, ktorí sa už naučili, že s určitými ľuďmi nesmiete mať zľutovanie a musíte ich zastaviť.