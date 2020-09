Čo ma naučili alternatívne terapie

Alternatívne terapie ma naučili, že všetko, čo dokázal Ježiš Kristus, sa dokázať dá. Len treba vedieť ako.

On sám povedal, že dokážeme to, čo on a dokážeme aj iné veci a že keby sme mali vieru ako horčičné zrnko, povedali by sme tamtej moruši, aby sa vytrhla aj s koreňom a presadila sa do mora a ona by nás poslúchla. Logicky mi z toho vyplýva, že na to, aby sme dokázali to, čo on, stačí viera ako horčičné zrnko. Ja jej zjavne nemám ani toľko, lebo nič také nedokážem a keby som, napríklad, chcela nakŕmiť päťtisíc ľudí, určite by mi nestačili dve ryby a päť chlebov, navyše by som to všetko musela uvariť a prichystať. Prípadne nakúpiť a zaplatiť. Záver: ja nemám vieru ani ako horčičné zrnko. A preto, opäť, podľa môjho názoru, nemám nárok ani nič vyžadovať za to, že to neviem. Pre mňa je to úplne logické.