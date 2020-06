Pred nejakým časom sa mi sníval nasledujúci sen: Prechádzala som centrom Bratislavy, keď ma zastavil jeden muž a povedal mi, že je Ježiš Kristus.

Pomyslela som si, že áno a ja som Mária Terézia, ale on povedal, „Ty nie si Mária Terézia a ja som Ježiš Kristus.“

Trochu som sa zľakla, ale mal mierumilovný pohľad a necítila som nijaké nebezpečenstvo, tak som sa naňho chvíľu pozerala. Povedal: „Som Ježiš Kristus a chcem sa s tebou prejsť po meste.“

Tak som s ním šla. Prešli sme cez Hlavné námestie a Ježiš sa ma stále pýtal, čo všetko tam je, povedala som, že to je Rolandova socha, kaviarne, podniky, budovy, veľvyslanectvá a tak ďalej, on sa pýtal a ja som hovorila, toto je kostol, tam je kláštor, ďalší kostol, tam tiež jeden a tak ďalej, stále sa pýtal, ja som si akurát uvedomila, že nemám ani poňatia, ktorý kostol patrí ktorej cirkvi, prešli sme na Námestie SNP, tam bola zase nemocnica Milosrdných bratov, tak sme sa prechádzali, pozerali a rozprávali, keď ma zrazu Ježiš Kristus zastavil, pozrel sa mi do očí a úplne vážne povedal: „Vieš, čo si myslím? Ak by cirkev predala všetok svoj majetok a rozdala peniaze chudobným, tak, ako som to raz povedal bohatému človeku, hneď v tom okamihu by zmizla všetka chudoba celého sveta.“

Na chvíľu som stratila reč, ale ten, ktorý tvrdil, že je Ježiš Kristus, pokračoval.

„Vieš, ja som za nič z toho, čo som robil, nikdy nijaké peniaze nebral, ani som si za celý život nenechal postaviť jeden jediný kostol. Bol som dobrovoľník, robil som zadarmo a medzi vami sú takí, ktorí sa nechajú platiť aj za to, že vo mňa veria. Tí, ktorým sa podarilo speňažiť vieru vo mňa, sú pre mňa geniálni podnikatelia a tí, čo našli spôsob, ako mať zo mňa prospech bez toho, aby pohli prstom a poskytovali svetu všetko to, čo som poskytoval ja, sú skôr šikovní predátori, než vzor pokory a skromnosti. Uverili ste, že chcieť peniaze za to, čo robíte, je hriech, ale hromadiť majetky v mojom mene sa vám zdá úplne normálne. Za to, čo som robil ja, nemá nikto nárok dostávať odmenu, ani vyžadovať odškodné za utrpenie a obeť, ktoré som dobrovoľne priniesol. A už vôbec nemá nikto v mojom mene právo vydierať tých, ktorí s mojou obeťou nemajú nič spoločné.

Byť kresťanom je náboženské presvedčenie, robiť to, čo som robil ja, je tvrdá drina, potvrdí vám to každý lekár, ktorý dnes, tak ako ja pred dvetisíc rokmi, dokáže na povel vyliečiť malomocenstvo, chorobu, ktorá bola za mojich čias neliečiteľná. To, čo bolo pred dvetisíc rokmi zázrak, je dnes každodenná realita, nie vďaka tým, ktorí sa vyhlasujú za mojich zástupcov, ale vďaka tým, ktorí neúnavne hľadali a nakoniec aj našli spôsob, ako liečiť, keď nemáte schopnosti, aké som mal ja. Mne je bližší ten, kto liečiť vie, aj keby rovno o mne tvrdil, že som vymyslený náboženský blud a on sa takými výmyslami, ako som ja, nebude zaoberať.

Neviete liečiť tak, ako ja, preto ste sa rozhodli, že to nebudete robiť vôbec a tento postoj ste nazvali pokora. Sami robotu neurobíte, ale čakáte, že bude spravená.

Ja som liečil, aj kázal a z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že liečiť je mnohonásobne ťažšie, ako kázať. Nechať najťažšiu prácu na iných a sebe vyhradiť to ľahšie, pre mňa nie je obdivuhodný morálny postoj.

Začnite liečiť. Nie tak, že sa budete modliť a čakať, že to za vás urobí nejaká vyššia moc. Uzdravujte na požiadanie, tak, ako som to robil ja. Ja som bol profesionál, výsledky som nedosahoval náhodou, ale vedome, vždy, keď som sa pre to rozhodol. Keď som sa rozhodol, vyliečil som fyzicky chorého človeka, aj nakŕmil dav dvomi rybami a piatimi chlebmi, nie tak, že sa mi to náhodou podarilo. Moja modlitba bola účinná, stačilo mi povedať „buď čistý“, aby malomocný vyzdravel. Ak by sa u vás spojili všetci veriaci celého sveta a spoločne, všetci naraz by sa v jedinom okamihu pomodlili za to, aby sa vyliečil čo len jediný človek, ktorý má nádchu, myslíš, že by sa vyliečil? Možno, museli by sa však o to aspoň pokúsiť. Možno by úplne stačilo, keby sa pár desiatok veriacich zhromaždilo pred ktoroukoľvek nemocnicou a začalo sa modliť za uzdravenie chorých, hneď by ste videli, či sú ich modlitby účinné a dosť silné a či von začnú vychádzať zdraví ľudia a budú im ďakovať, že ich uzdravili. Potom možno pochopíte, aké ťažké je liečiť a uľavovať ľuďom od bolesti a že keď to niekto nevie, nie je na vyššej úrovni od toho, kto to vie, iba preto, lebo sa hlási k mojej osobe.

Väčšinu toho, čo som robil ja, robia dnes iní, než tí, čo sa považujú za mojich zástupcov. Malomocenstvo namiesto mňa vylieči každý lekár a nie tí, ktorí sa ku mne hlásia. Davy kŕmia poľnohospodári a tí, ktorí spracovávajú ich produkty a nie tí, ktorí si za hlavnú pracovnú náplň vybrali omieľanie toho, ako som voľakedy dav ľudí nakŕmil ja. Tí, ktorí ma obdivujú, nie sú na vyššej úrovni, ako tí, čo ma dokážu nahradiť, i keď inými prostriedkami, než som používal ja.

Ja som nebol katolík, ani kresťan, ja som bol žid, ale o náboženstvo tu vôbec nejde. Ide o to, čo som počas svojho života robil a nie o to, ku ktorému vierovyznaniu som sa hlásil. Ani ja, ani Boh, nie sme majetkom nijakého náboženstva, ani cirkvi.

Pokým sa vám bude zdať normálne, že ten, kto dokáže vyliečiť malomocného musí aj platiť toho, kto iba rozpráva o tom, ako som malomocného vyliečil ja, či budete vnímať ako pokoru, keď niekto niečo nevie, ale modlí sa a chodí do kostola a ako pýchu to, že niekto niečo vie, robí to, dokonca to chce mať zaplatené, ale do kostola nejde, dovtedy sa budete čudovať, prečo je vo vašom svete toľko nespravodlivosti a krivdy, koľko v ňom je. Ak by boli vaše modlitby účinné, bolo by to inak, ak však neviete liečiť a pomáhať modlitbou, musíte liečiť a pomáhať dostupnými metódami a to je ťažšie, ako sa modliť.

Máte všetky nástroje na to, aby ste aj bez mojej pomoci dokázali zabezpečiť svetu takmer všetko z toho, čo som zabezpečoval ja. Kto nevie liečiť modlitbou, môže vyštudovať medicínu, kto sa chce lepšie vyznať v ľuďoch, môže vyštudovať psychológiu, kto chce súdiť, nech vyštuduje právo a kto nevie nakŕmiť dav dvoma rybami a piatimi chlebmi, môže ísť robiť na farmu, alebo do pekárne. Tí, čo sa chcú dostať čo najbližšie mojej úrovni, môžu vyštudovať všetky tieto školy a fyzicky pracovať, aby si uvedomili, kde sú hranice ich schopností. Dokonca aj moju jasnovidnosť by ste už dokázali do značnej miery nahradiť internetom.

Od Boha ste všetko dostali zadarmo, vám sa to podarilo speňažiť. Nemáte nijakú zásluhu na tom, že existuje vaša planéta, voda, vzduch, stromy, rastliny, zvieratá, či nerastné bohatstvo. Dokonca ani Božiu lásku ste si nemuseli nikdy zaslúžiť, to že vám Boh dal život, je najväčším prejavom jeho lásky a aj ten vám dal úplne zadarmo, bez toho, aby ste mu zaň museli platiť. Keď sa Boh , keď sa rozhodol, že vám dá schopnosť samostatne a kriticky myslieť, nepotreboval súhlas nijakého náboženstva a napriek tomu, že mnohí z vás sa už v detstve rozhodnú, že tento dar nikdy využívať nebudú, znovu a znovu ho drvivej väčšine ľudí pri narodení opäť dá a dodnes celé ľudstvo tejto schopnosti paušálne nezbavil a neurobil z neho stroje iba preto, že sa jej vzdávajú v prospech poslušnosti.

Láskavý prístup považujete za prejav slabosti, vám treba tvrdé pravidlá. Skúste niekedy chodiť okolo chorých, ktorí kričia od bolesti a vy im nedokážete nijako uľaviť. Ja by som to dokázal. Preto mám aj pre vás dve podmienky, ktoré musíte spĺňať, ak chcete vystupovať v mojom mene, musíte vedieť na požiadanie uľaviť človeku od fyzickej bolesti a všetko robiť zadarmo. Ja som netrepal len tak do vetra, keď som povedal, že dokážete to, čo ja a dokážete aj iné veci, tak to tak aj je. Ani človeka, ktorý nevie hrať na husle, ale každý týždeň, alebo hoci aj každý deň si vypočuje koncert, neoznačíte za husľového virtuóza, dokonca ani za huslistu, len preto, že hru na husle obdivuje. Kto chce pracovať v mojom mene, musí mať výsledky. A zadarmo. Pod nič iné sa nepodpíšem a s nijakým kompromisom nesúhlasím. Robte a nič za to neberte. Tak, ako som to robil ja. Kto to nevie, alebo sa mu nechce, nech ide inou cestou. Ak sa neviete naučiť hrať na nástroj modlitbou, musíte denne cvičiť. A ak modlitbou nedokážete liečiť, vyštudujte medicínu. Ja som sa z ťažkej roboty nevyzúval, ja som ju robil sám a nevidím dôvod, prečo by sa niekto v mojom mene mal správať inak. Pamätaj si, uľaviť od fyzickej bolesti na požiadanie a robiť zadarmo. Viac k tomu nemám čo dodať.“





Uprel na mňa laserový pohľad a v tom okamihu som sa zobudila.