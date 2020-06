Boha hľadaj vo svojom srdci

povedal Ježiš Kristus. Alebo hľadať Boha vo svojom srdci v skutočnosti znamená, že Boha nájdem iba v kostole, cirkvi, alebo Biblii?

Téma Boha je pre mňa dosť silná. Vzhľadom na to, že v našej spoločnosti existujú inštitúcie aj ľudia, ktorí sú presvedčení, že pravda o Bohu je len jedna, a to je tá ich a vzťah k Bohu je len jediný správny, a to je ten ich, chcem povedať, ako vnímam Boha ja.

Rodičia ma nikdy k viere neviedli, starí rodičia boli silní rímski katolíci a zrejme práve to urobilo z mojich rodičov ateistov. Detstvo v socialistickej spoločnosti zabezpečilo, že Boh bol predkladaný ako nezmysel alebo prežitok, takže som s Bohom vôbec nevyrastala. V dospelosti som však mala zážitok, ktorý sa nedá veľmi dobre slovami opísať, a od toho okamihu vôbec nepochybujem o tom, že Boh existuje. Môj vzťah s Bohom je však vlastný iba mne, kto chce, nech v Boha verí, kto nechce, nech neverí, jediné, čo mi naozaj lezie na nervy je, ak ma niekto presviedča, že veriť mám tak, ako to on považuje za správne, že som povinná považovať za pravdivé to, čo tvrdia nejaké vonkajšie autority, a že existuje iba jeden jediný správny vzťah k Bohu, a tým je ten ich.

Skutočná sloboda vierovyznania podľa mňa znamená to, že si na Boha môžem vytvoriť presne taký názor, aký chcem a nie som povinná obmedzovať sa na to, čo o Bohu vyhlasuje za pravdivé ktokoľvek iný.

Boh, v ktorého verím ja, nikdy nikoho nevyhodil z raja, ale túto planétu a všetko, čo na nej je, vzduch, vodu, rastliny, zvieratá, nerastné bohatstvo a nakoniec aj nás, ľudí, vytvoril preto, aby sme tu žili. Bolo jeho vôľou, aby sme dostali ľudské telo a ľudský rozum, aby sme dokázali samostatne, tvorivo myslieť a neboli závislí od nijakej vonkajšej autority, ktorá by za nás rozhodovala, čo je pre nás dobré a čo zlé. Kto chce, nech za seba nechá rozhodovať, má na to právo. Nie je to však jediný správny spôsob fungovania na tejto planéte. Ja jednoducho neverím, že potrebujem niekoho iného, aby mi pomohol „nájsť Boha“, či vytvoriť si k nemu vzťah. Považujem dokonca za poriadnu aroganciu, keď niekto, koho Boh vôbec nepotreboval, aby ma vytvoril, si o sebe namýšľa, že Boh si bez neho neporadí a bez jeho pomoci si ma nenájde. Náboženské presvedčenie, ktoré tvrdí, že bez pomoci sa k Bohu nedostanem, že som Boha sklamala, alebo že nás Boh opustil, rešpektujem, ale vôbec sa s ním nestotožňujem. Pre mňa to pravda nie je. Boh nám dal všetko, čo potrebujeme k životu, vrátane rozumu a schopnosti myslieť a mne je iba ľúto, keď vidím, ako mnohí označujú slobodné a tvorivé myslenie za prejav pýchy, alebo arogancie a radšej sa ho vzdajú v prospech poslušnosti. Podľa mňa, ak by mal Boh problém s mysliacimi bytosťami, stvoril by človeka bez schopnosti myslieť, ale keďže túto schopnosť ľudia majú, ja osobne nepochybujem, že nám ju dal Boh sám osobne a nikto ma nepresvedčí, že Boh nechce, aby sme mysleli. Možno by pomohlo predstaviť si, kde by sme boli, keby všetci poslúchali a iba opakovali to, čo tu už bolo a nijakí „pološialenci“ by nevymýšľali, ako prekonať zemskú tiaž a vzlietnuť do vzduchu, alebo čo treba spraviť, aby sme sa mohli rozprávať s človekom, ktorý je práve niekde úplne inde na planéte – neexistovali by lietadlá, neexistovali by telefóny. Podľa mňa je schopnosť samostatne myslieť druhým najväčším darom, ktorý sme od Boha dostali, hneď po živote. Emócie majú aj zvieratá, mnohé aj schopnosť opakovať, niektoré aj do určitej miery tvorivo myslia. My, ľudia, sme dostali schopnosť myslieť práve preto, aby sme sa ju naučili používať tak, aby nám všetkým prinášala osoh. Môžeme ju používať aj na ničenie, o tom sa nebudem hádať, ale podľa mňa je lepšie používať ju tak, aby nám všetkým prinášala prospech. Ako sa vraví „oheň je dobrý sluha, ale zlý pán“, tak aj myslenie môže byť dobrý sluha, ale zlý pán a aj emócie môžu byť dobrý sluha, ale zlý pán, my sa máme naučiť myslenie a emócie používať tak, aby nám slúžili a nie nás ovládali. Sú veci, ktoré sa opakovaním a poslúchaním naučiť nedajú.

Do vzťahu s Bohom si nedám od nikoho zasahovať. Považujem to za najintímnejší vzťah, aký existuje a bez povolenia sa mi doň nebude nikto miešať. Pokiaľ ide o deti, je táto téma ešte omnoho citlivejšia, lebo deti berú ako pravdu všetko, čo im dospelí hovoria a náboženské presvedčenie vnímajú ako skutočnú pravdu a nie iba ako názor.

Mňa stvoril Boh, sám osobne. Dal mi vlastnosti, ktoré mám a telo, ktoré mám. Nepotreboval, aby mu niekto pomáhal, potreboval iba fyzickú prítomnosť mojich rodičov a bez toho, aby to pár týždňov vôbec tušili, som bola na ceste ja, z vôle Boha, ktorý chcel, aby som bola žena, a aby som bola presne taká, aká som.

Nebudem brať vážne nikoho, kto sa mi bude snažiť nanútiť presvedčenie, že sa k Bohu nikdy sama nemôžem dostať, ani s ním mať bez pomoci plnohodnotný vzťah. My sa s Bohom máme radi, i keď je pravda, že mu veľakrát vôbec nerozumiem. Mám naňho svoj názor a on má zase svoj názor na mňa. Vzťah niekoho iného s Bohom môže vyzerať úplne inak, ale to je medzi Bohom a ním.

Boh, v ktorého verím ja, nepotrebuje nikoho trestať, ani od nikoho nevyžaduje, aby ho bezpodmienečne a slepo poslúchal. O človeku vie aj to, čo ten človek nevie o sebe ani sám a už vôbec to o ňom nemôže vedieť niekto ďalší. Tí, ktorí si myslia, že sú Bohu bližšie ako ostatní, sú pre mňa trochu mimo.

Za to, že mám k Bohu iný vzťah, než hlása akékoľvek vierovyznanie alebo autorita, sa nemusím nikomu ospravedlňovať, ani vysvetľovať, prečo to tak vnímam. Tvrdenie, že Boh, v ktorého verím ja, nikdy nikoho nevyhodil z raja, nie je ani urážka, ani útok na tých, ktorí veria v niečo iné. Ide o môj názor, môj prejav, moje vierovyznanie, na ktoré mám ústavné právo. Ale vzhľadom na to, že už len keď vyslovíte slovo Boh, mnohí reagujú tak, ako keby boli výlučnými majiteľmi Boha a iný postoj k Bohu berú ako urážku svojho vierovyznania, podľa ktorého si nemôžete dovoľovať mať iný vzťah s Bohom, než aký oni sami považujú za prijateľný a schválený určitými náboženskými autoritami, mám potrebu hovoriť a zastať sa svojho vlastného vierovyznania, na ktoré mám nezrušiteľné právo. Sloboda vierovyznania je základné ľudské právo, ktoré je neobmedziteľné, nezrušiteľné, neodňateľné a nescudziteľné a je vyňaté z pôsobnosti referenda. Preto mi nemôže nikto iný, či už človek, skupina ľudí, dokonca ani všetci stúpenci určitého vierovyznania, aj keby tvorili hoci aj tri štvrtiny našej spoločnosti, stanoviť povinnosť obmedziť sa na to, čo považujú vo vzťahu k Bohu za správne oni sami.

Prajem Vám príjemný deň.