Náboženstvá v demokratickej spoločnosti

Podľa môjho názoru majú náboženstvá v našej spoločnosti, mimoriadne výhodnú pozíciu. Takú, akú okrem nich nemá nikto iný.

K tomu, ako vnímam pozíciu náboženstiev v našej spoločnosti, by som chcela povedať nasledovné:

Existencia náboženstva je založená na popretí princípu (objektívnej) pravdy. Náboženstvá stoja na spoločnej dohode veriacich, že to, v čo veriaci veria, je pravda. Nie na objektívne dokázateľných skutočnostiach a faktoch, ale na hypotézach, domnienkach, názoroch a presvedčení, že to, čo veriaci za pravdu považujú, pravda naozaj je. Teda to, čo pravda byť nemusí, alebo vôbec nie je, si uzurpovalo pozíciu, ktorá má patriť výlučne objektívnej pravde. (V skutočnosti tu ide o argumentačnú chybu, tzv. spoločenský apel, čiže „ak to za pravdu považuje tak veľa ľudí, tak to pravda byť musí“. Nemusí. A pre mňa ani nie je. https://sk.wikipedia.org/wiki/Logick%C3%BD_klam) Náboženstvá stoja na popretí princípu spravodlivosti vo svoj prospech. Nijaká iná zložka demokratickej spoločnosti privilégium vydávať fikciu (hypotézu, domnienku alebo názor) za fakt nemá. Ak zavádza človek, dostane finančnú sankciu, v prípade veľkého a úmyselného podvodu môže skončiť vo väzení. Ak zavádzajú politické inštitúcie alebo štát, ľudia sa nahnevajú a ak nedôjde k náprave a nepomôžu ani štrajky, ostanú minimálne ukrivdení či spravodlivo, i keď mnohokrát úplne zbytočne, nahnevaní. Náboženské inštitúcie sú za vydávanie nepravdy za pravdu financované z daní tých, ktorí by boli za podobné správanie odsúdení a potrestaní.

Niektoré náboženstvá navyše žijú v hodnotách, ktoré sú v rozpore s legislatívou platnou v demokratickej spoločnosti: rušia nezrušiteľné základné ľudské práva (napr. zrušená prezumpcia neviny, lebo podľa určitého vierovyznania sa všetci rodíme hriešni, teda nikto nie je nevinný), obviňujú a odsudzujú bez dôkazov, alebo odsudzujú a trescú potomkov domnelého prečinu (hriechu), žiadajú od všetkých bez ohľadu na vierovyznanie, aby žili v súlade s ich náboženskými fikciami. Podotýkam, že to nemôžete ani žalovať, lebo ide o politickú záležitosť, takže ste boli vlastne politickou cestou zbavení práva na prezumpciu neviny, krivo obvinení z niečoho, čo ste nikdy nespáchali a nenesiete na tom, ani na ničom inom z toho, čo náboženstvá vo svojich fikciách hlásajú, nijakú vinu, a vy, namiesto nároku na odškodné za to, že vám nejaká inštitúcia zrušila právo na prezumpciu neviny, krivo vás obvinila, svojimi nepravdivými tvrdeniami hrubo narušila vašu osobnú integritu a poškodila vaše dobré meno, máte povinnosť ju za to platiť. Základné ľudské práva, ktoré by mali zabezpečiť, že neveriaci alebo inoverci budú mať absolútny pokoj od zasahovania iných vierovyznaní do svojho života, niektorým náboženstvám zjavne nič nehovoria, lebo ešte stále považujú za svoj nespochybniteľný nárok od neveriacich aj inovercov vynucovať, aby zo svojich daní financovali ich inštitúcie a školy, kde sa tieto domnienky, názory a presvedčenia, vydávajúce sa za objektívnu pravdu, vyučujú, a dokonca majú zo zákona zabezpečené, že ak si niekto nedá servítku pred ústa, ale na plnú hubu začne vykrikovať, že ide o fikciu, náboženské výmysly, paralelnú realitu, alebo by to dokonca označil pojmom konšpiračná teória, mohol by na pár rokov skončiť aj za mrežami za verejné hanobenie vierovyznania, prípadne urážku (ich) Boha.

Záver: Náboženstvo je fikcia, ktorá má udelené právo byť považovaná za fakt a privilégium nechať so sebou zaobchádzať ako s faktom. Náboženstvá a veriaci tak majú privilégiá, aké nikto iný nemá. Čiže, nie sú v horšej pozícii, než bežný občan, ktorý by mal mať súlade s duchom demokracie najväčšie práva, ale v lepšej. To, že v našej krajine majú náboženské fikcie právo pchať sa na pozíciu, ktorá patrí výlučne objektívnej pravde, navyše si vynucovať, aby bolo toto konanie odmeňované, považujem za zlyhanie zdravého rozumu, pravdy, spravodlivosti, aj demokracie. Ak si niekto, v rozpore s princípom pravdy, udelil privilégium vyhlasovať fikciu alebo hypotézu za fakt, mal by, v súlade s princípom spravodlivosti, udeliť toto privilégium všetkým ostatným a nevyžadovať od nich fakty a dôkazy, ktoré sám sebe veľkoryso odpustil.

Samotnú skutočnosť, že sme všetci povinní zo svojich daní financovať tých, ktorí tieto fikcie za fakt vydávajú, považujem za dostatočne nespravodlivú na to, aby ma obťažovala a narúšala moju dobrú pohodu, ale ak niekto vyžaduje, aby som v súlade s jeho fikciou žila, lebo on túto svoju fikciu považuje za najvyššiu pravdu, tak, podľa mňa, ďaleko prekračuje hranice etiky a dobrých mravov. Vy, ktorí svoje výmysly považujete za najvyššiu pravdu, žite si v nich, koľko chcete. Ale mne s tým dajte pokoj.